Real Madrid-Juventus | Bellingham castiga Di Gregorio al 58'  Diretta 1-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

real madrid juventus bellingham castiga di gregorio al 58 160diretta 1 0160live atalanta slavia 0 0

© Xml2.corriere.it - Real Madrid-Juventus: Bellingham castiga Di Gregorio al 58' Diretta 1-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

real madrid juventus bellinghamLIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions 2025/2026: Bellingham Sblocca Real Madrid Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Scrive sport.virgilio.it

real madrid juventus bellinghamReal Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Segnala tuttosport.com

real madrid juventus bellinghamReal Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juventus Bellingham