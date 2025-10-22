Real Madrid-Juventus | bella parata di Courtois su tiro di Gatti Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Real Madrid-Juventus: bella parata di Courtois su tiro di Gatti Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Argomenti simili trattati di recente

Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook

? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X

Juventus, Tudor: "A Madrid per essere protagonisti. David e Locatelli fuori, Vlahovic e McKennie titolari: ecco perché" - La Juventus arriva all'esame Real Madrid al Santiago Bernabeu: le parole di Tudor a pochi minuti dal fischio d'inizio. Segnala calciomercato.com

Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Scrive fanpage.it

Real Madrid-Juventus, dove vedere la Champions League stasera (anche gratis) - Tutto quello che c'è da sapere e dove seguire la partita minuto per minuto ... wired.it scrive