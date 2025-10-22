Real Madrid-Juventus 1-0 super Di Gregorio non salva Tudor | decide Bellingham

(Adnkronos) – Il Real Madrid batte la Juventus in Champions League. I Blancos hanno vinto 1-0 oggi, mercoledì 22 ottobre, contro i bianconeri nella terza giornata della massima competizione europea grazie al gol di Bellingham al 57'. Con questi tre punti la squadra di Xabi Alonso sale a 9 punti, mentre quella di Tudor rimane . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

