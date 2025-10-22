Real Madrid Juve Tudor si gioca il tutto per tutto | fuori Thuram per Conceicao che mossa azzardata I tifosi dubbiosi sul cambio

Real Madrid Juve, Tudor si gioca il tutto per tutto negli ultimi minuti del match di Champions League: tutti i dettagli. Una mossa disperata, un azzardo tattico che la dice lunga sul momento in casa Juventus. Sotto 1-0 al Santiago Bernabéu, con la squadra reduce da una crisi di risultati e in piena emergenza difensiva, Igor Tudor prova a scuotere i suoi. Al 62? minuto, l'allenatore croato ha richiamato in panchina Khéphren Thuram per inserire un altro attaccante, Francisco Conceiçao. Una sostituzione che ha lasciato i tifosi bianconeri a dir poco perplessi, non tanto per la prestazione del francese, quanto per le conseguenze tattiche di questa scelta.

