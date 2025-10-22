Real Madrid-Juve Sky Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

Dopo due pareggi in due partite, la squadra di Tudor, che non vince da più di un mese e 6 gare, si trova di fronte a un test durissimo. Fischio d'inizio alle 21. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Real Madrid-Juve, Sky, Amazon Prime o Now? Dove vederla in tv e in streaming

MIEDO A MBAPPÉ. ? Los periodistas italianos temen al francés antes del Real Madrid-Juventus.

"Tre partite di Champions con Borussia, Villarreal e Real. In campionato Inter, Atalanta e Milan" "E non dimentichiamoci dei due episodi di Verona. Serve onestà intellettuale" La difesa di Tudor prima della sfida contro il Real Madrid: "Saremmo stati primi"

Real Madrid, Xabi Alonso: "Attenzione alla Juve, è una squadra arrabbiata". VIDEO - Di fronte la Juve, "uno dei club che rendono grande il calcio", ha detto l'allenatore del Real Madrid in conferenza. Scrive sport.sky.it

Real Madrid-Juve, Tudor: "Il nostro calendario è un'anomalia, qui possiamo riscattarci" - Dopo la prima sconfitta stagionale a Como, la Juve e Tudor vogliono riscattarsi trovando il primo successo in questa Champions. Scrive sport.sky.it

Tudor a Sky: «Non sono sereno ma sono sempre molto lucido. Non leggo ma bisogna analizzare anche questo. Ieri ho parlato coi dirigenti e…» - Igor Tudor ha parlato così ai microfoni di Sky prima alla vigilia di Real Madrid Juve: tutte le dichiarazioni del mister sul match Mister Igor Tudor ha parlato ai microfoni di Sky alla vigilia di Real ... Lo riporta juventusnews24.com