Real Madrid Juve Primavera Youth League LIVE | sintesi moviola tabellino risultato e cronaca
del match, valido per la terza giornata 202526. Dopo le prime due sconfitte contro Borussia Dortmund e Villarreal, la Juve Primavera di Simone Padoin è a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Real Madrid. Real Madrid Juve Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti a partire dalle 16 Migliore in campo Juve Primavera: a fine partita. Real Madrid Juve Primavera Youth League 0-0: risultato e tabellino. Reti: Ammoniti: .com. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Juve, Tudor contro tutti ma ecco perché il Real Madrid è una clamorosa opportunità - facebook.com Vai su Facebook
Juventus Primavera a Madrid: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Youth League - La Juve sfida il Real Madrid nella terza giornata di Youth League, in campo alle ore 16 in terra spagnola. Come scrive tuttosport.com
Real Madrid Juve Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la partita valida per la terza giornata della competizione - Real Madrid Juve Primavera Youth League streaming LIVE e diretta tv: dove vederla, con la partita valida per la terza giornata della competizione La Juve Primavera si prepara ad affrontare il Real Mad ... Da juventusnews24.com
Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la terza giornata della competizione - Orario Real Madrid Juve Primavera Youth League: quando si gioca il match dei bianconeri di Padoin, valido per la terza giornata della competizione La Juve Primavera si prepara ad affrontare il Real Ma ... Secondo juventusnews24.com