Real Madrid Juve Primavera Youth League 0-0 LIVE | inizio con personalità dei bianconeri ma adesso gli spagnoli fanno sul serio

Real Madrid Juve Primavera Youth League LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la terza giornata 202526. Dopo le prime due sconfitte contro Borussia Dortmund e Villarreal, la Juve Primavera di Simone Padoin è a caccia del primo successo in Youth League. Bianconeri ospiti del Real Madrid. Real Madrid Juve Primavera Youth League 0-0: sintesi e moviola. 1? INIZIA IL MATCH – Primo possesso dei bianconeri 5? MEROLA SI FA VEDERE IN AVANTI – Buona discesa dell'esterno bianconero fermato senza fallo secondo l'arbitro 8? CRESCE IL REAL MADRID – La difesa bianconera contiene bene ma gli spagnoli stanno cambiando ritmo.

