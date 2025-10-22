Real Madrid Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO

Real Madrid Juve, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Ecco l’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo allo Stadio Bernabeu contro il Real Madrid quest’oggi, nella 3ª giornata di Champions League 202526. LA CRONACA DI REAL MADRID JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

