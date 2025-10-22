Real Madrid Juve Ma che partita hai visto? | LIVE il post-gara su Juventusnews24 con Paolo Rossi Chiara Aleati e Marco Baridon – VIDEO
Real Madrid Juve, “Ma che partita hai visto?”: su è LIVE il post-gara con Paolo Rossi e Chiara Aleati. Ecco l’analisi – VIDEO. La Juventus di Igor Tudor è scesa in campo allo Stadio Bernabeu contro il Real Madrid quest’oggi, nella 3ª giornata di Champions League 202526. LA CRONACA DI REAL MADRID JUVE L’appuntamento, ora, si sposta con il post-partita. È LIVE, infatti, il dopo-gara sui canali Youtube, Instagram, Facebook e Twitch di insieme a Paolo Rossi, Chiara Aleati, Francesco Calabrò, Marco Baridon e Andrea Bargione. Commenti, analisi, opinioni e tanto divertimento in diretta su quello che è stato il match giocato dai bianconeri! E una chicca per i tifosi: lo spazio è anche – e soprattutto – vostro! Collegatevi per farci sentire la vostra voce: potrete intervenire in DIRETTA assieme a noi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Champions League: Real Madrid-Juventus 1-0 e Atalanta-Slavia Praga 0-0. “Blancos” a punteggio pieno, Tudor e Juric sotto esame Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-gi - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it scrive
Dove vedere Real Madrid-Juventus oggi in tv gratis: stasera, ore 21, la terza partita di Champions - La Juventus fa visita al Real Madrid questa sera: dopo la sconfitta di campionato contro il Como i bianconeri cercano il riscatto. Riporta goal.com
Real Madrid-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it