Real Madrid Juve l’ultimo precedente al Santiago Bernabeu in Champions League fu amarissimo per i bianconeri | cosa successe

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid Juve, l’ultimo incrocio in Champions fu una beffa atroce: la rimonta sfiorata e quel rigore di CR7 al 97?. Oggi un nuovo capitolo. Una notte che i tifosi della  Juventus  non hanno mai dimenticato, una ferita che brucia ancora a distanza di oltre sette anni. La sfida di questa sera al Santiago Bernabeu tra  Real Madrid  e  Juventus  non è solo un crocevia fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri, ma è anche l’occasione per riaprire un libro di storia recente pieno di emozioni, polemiche e rimpianti. L’ultimo incrocio tra i due club in UEFA Champions League, infatti, è scolpito nella memoria collettiva per il suo epilogo thrilling e beffardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

real madrid juve l8217ultimo precedente al santiago bernabeu in champions league fu amarissimo per i bianconeri cosa successe

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, l’ultimo precedente al Santiago Bernabeu in Champions League fu amarissimo per i bianconeri: cosa successe

Leggi anche questi approfondimenti

real madrid juve l8217ultimoReal Madrid-Juve, dove vederla: su Prime Vision ecco la Champions in tv come fosse un videogioco - Il club bianconero sta infatti valutando il futuro di Igor Tudor ma intanto c'è anche ... msn.com scrive

real madrid juve l8217ultimoReal Madrid-Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming - Juventus, dove vedere la partita di Champions League in tv e streaming ... Segnala sport.sky.it

real madrid juve l8217ultimoReal Madrid Juve, è la supersfida numero 22: tutti i dettagli sul classico d’Europa e la statistica sul match - Real Madrid Juve, è la supersfida numero 22: tutti i dettagli sul classico d’Europa e la statistica sul match Una storia che si ripete, un classico del calcio europeo. Da juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve L8217ultimo