Real Madrid Juve, l’ultimo incrocio in Champions fu una beffa atroce: la rimonta sfiorata e quel rigore di CR7 al 97?. Oggi un nuovo capitolo. Una notte che i tifosi della Juventus non hanno mai dimenticato, una ferita che brucia ancora a distanza di oltre sette anni. La sfida di questa sera al Santiago Bernabeu tra Real Madrid e Juventus non è solo un crocevia fondamentale per il cammino europeo dei bianconeri, ma è anche l’occasione per riaprire un libro di storia recente pieno di emozioni, polemiche e rimpianti. L’ultimo incrocio tra i due club in UEFA Champions League, infatti, è scolpito nella memoria collettiva per il suo epilogo thrilling e beffardo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, l’ultimo precedente al Santiago Bernabeu in Champions League fu amarissimo per i bianconeri: cosa successe