Real Madrid Juve LIVE | l’avvicinamento al match del Bernabeu le ultime sulle possibili scelte di Tudor

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526. 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a risollevarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: questa sera i bianconeri sono ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve LIVE: l’avvicinamento al match del Bernabeu, le ultime sulle possibili scelte di Tudor

Altri contenuti sullo stesso argomento

? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X

Juve, Tudor contro tutti ma ecco perché il Real Madrid è una clamorosa opportunità - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Riporta tuttosport.com

Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu in Champions League - Real Madrid Juve streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Bernabeu, valida per la terza giornata di Champions League 2025/26 Notte da brividi, notte da leggenda. Si legge su juventusnews24.com

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 2025/26 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, cl ... Come scrive juventusnews24.com