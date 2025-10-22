Real Madrid Juve LIVE | bianconeri arrivati al Bernabeu ufficiali le scelte di formazione per il big match
Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526. 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a risollevarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: questa sera i bianconeri sono ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 21. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
?Juve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
DIRETTA Champions, Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga: segui la cronaca LIVE - Il Real Madrid di Alonso affronta la Juve di Tudor e l'Atalanta sfida lo Slavia Praga in Champions. calciomercato.it scrive
Real Madrid-Juventus LIVE, risultato in diretta della partita di Champions League - Tudor senza Bremer punta su Rugani dal primo minuto, Locatelli verso la panchina e Vlahovic titolare in ... Lo riporta fanpage.it
Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Si legge su tuttosport.com