Real Madrid Juve, un precedente quasi spietato: in 3 delle ultime 4 occasioni, gli spagnoli hanno alzato la coppa dopo aver affrontato i bianconeri. Un incrocio che evoca ricordi dolci e amari, una sfida tra giganti d’Europa che si rinnova in un momento delicatissimo per la Juventus. Ma al di là del fascino della partita di stasera al Santiago Bernabeu, c’è una statistica, quasi un presagio, che aleggia sulla sfida e che fa tremare i tifosi bianconeri. In tre delle ultime quattro occasioni in cui il Real Madrid ha affrontato la Juventus in UEFA Champions League, la squadra spagnola ha poi vinto la competizione in quella stessa stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, i bianconeri portano bene ai Blancos: la strana statistica che fa sorridere gli spagnoli e quel precedente controcorrente