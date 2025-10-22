Real Madrid Juve gli spagnoli fanno davvero paura | c’è un doppio dato che spaventa e non poco Tudor in vista del big match di questa sera

Real Madrid Juve, la statistica che spaventa i bianconeri: 18 reti nelle ultime 5 gare del girone e un Bernabeu quasi inespugnabile. Una montagna quasi impossibile da scalare, una sfida che si preannuncia proibitiva. La Juventus di Igor Tudor, già in piena crisi dopo la sconfitta di Como, si prepara ad affrontare il Real Madrid al Santiago Bernabeu con il peso di una statistica a dir poco terrificante. I numeri recenti dei Blancos in UEFA Champions League, infatti, dipingono il quadro di una squadra implacabile, una macchina da gol quasi imbattibile tra le mura amiche. Real Madrid Juve: i numeri che fanno paura. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, gli spagnoli fanno davvero paura: c’è un doppio dato che spaventa e non poco Tudor in vista del big match di questa sera

