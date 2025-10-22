Real Madrid Juve, è la supersfida numero 22: tutti i dettagli sul classico d’Europa e la statistica sul match. Una storia che si ripete, un classico del calcio europeo. La partita di stasera (mercoledì 22 ottobre, ore 21:00) tra Real Madrid e Juventus sarà il 22° incontro tra questi due giganti in Coppa dei CampioniUEFA Champions League. Una sfida infinita, che per numero di precedenti è seconda solo a un’altra grande classica. Come ricorda la statistica UEFA, infatti, solo Bayern Monaco e Real Madrid si sono affrontate più volte nella storia delle due competizioni, con ben 28 incontri. Questo dato la dice lunga sul prestigio di una partita che ha segnato epoche diverse del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve, è la supersfida numero 22: solo un’altra partita è stata giocata più volte in Champions. Un classico d’Europa da non sbagliare