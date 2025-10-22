Real Madrid Juve | chi sostituirà l’infortunato Bremer al centro della difesa? La scelta di Tudor è praticamente fatta ultimissime

Real Madrid Juve: chi prenderà il posto dell’infortunato Bremer al centro della difesa? La decisione di Tudor è questa, ultimissime. Un’occasione d’oro nella notte più difficile, una responsabilità enorme sulle spalle. Con Gleison Bremer ai box per infortunio, sarà Daniele Rugani a guidare la difesa della Juve nella proibitiva trasferta di Champions League contro il Real Madrid (questa sera, ore 21:00). Igor Tudor ha sciolto le riserve: toccherà all’esperto difensore toscano prendere il posto del brasiliano al centro della retroguardia a tre. La scelta di Tudor: Rugani al centro della difesa. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Real Madrid Juve: chi sostituirà l’infortunato Bremer al centro della difesa? La scelta di Tudor è praticamente fatta, ultimissime

