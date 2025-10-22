Real Madrid Juve che assedio al Bernabeu | 14 tiri nel primo tempo ma Di Gregorio regge La statistica è incredibile

Real Madrid Juve, i Blancos assediano i bianconeri nel primo tempo: 14 conclusioni senza segnare, un record stagionale per la squadra di Xabi Alonso. Un assedio a cui è mancato solo il bottino. Il primo tempo della sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus si è chiuso sullo 0-0, un risultato che sta decisamente stretto ai padroni di casa, ma che la dice lunga sulla sofferenza e sulla capacità di resistenza dei bianconeri. Come evidenziato dal dato di Opta Jose, quello della squadra di Xabi Alonso è stato un dominio offensivo quasi senza precedenti in questa stagione, ma sterile. REAL MADRID JUVE LIVE I Blancos hanno messo a referto ben 14 conclusioni verso la porta difesa da Di Gregorio nei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

