Real Madrid Juve che assedio al Bernabeu | 14 tiri nel primo tempo ma Di Gregorio regge La statistica è incredibile
Real Madrid Juve, i Blancos assediano i bianconeri nel primo tempo: 14 conclusioni senza segnare, un record stagionale per la squadra di Xabi Alonso. Un assedio a cui è mancato solo il bottino. Il primo tempo della sfida di Champions League tra Real Madrid e Juventus si è chiuso sullo 0-0, un risultato che sta decisamente stretto ai padroni di casa, ma che la dice lunga sulla sofferenza e sulla capacità di resistenza dei bianconeri. Come evidenziato dal dato di Opta Jose, quello della squadra di Xabi Alonso è stato un dominio offensivo quasi senza precedenti in questa stagione, ma sterile. REAL MADRID JUVE LIVE I Blancos hanno messo a referto ben 14 conclusioni verso la porta difesa da Di Gregorio nei primi 45 minuti. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
Champions League: dopo 45’ Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga in parità a reti inviolate Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-giornata-juventus-inte - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus, i Blancos martellano la Juventus nel primo tempo: il dato - Stando a quanto riportato da Opta Jose su X, nel primo tempo della sfida contro la Juventus, il Real Madrid ha messo a referto ben 14 conclusioni verso la porta, il numero più alto in una ... Lo riporta tuttojuve.com
Juve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Come scrive msn.com
Real Madrid-Juve: dove vederla in tv e streaming, orario e probabili formazioni - La Juventus si prepara ad una grande serata europea, contro il Real Madrid, per cercare di cambiare l'andamento della stagione. Secondo msn.com