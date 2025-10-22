Real Madrid Juve 1-0 LIVE | Valverde pericoloso

Calcionews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – fragorosa – contro il Como. La Juventus è chiamata a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: il Bernabeu. Questa sera i bianconeri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

real madrid juve 1 0 live valverde pericoloso

© Calcionews24.com - Real Madrid Juve 1-0 LIVE: Valverde pericoloso

Approfondisci con queste news

real madrid juve 1LIVE Real Madrid-Juventus 1-0 Champions 2025/2026: Bellingham Sblocca Real Madrid Juventus - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Si legge su sport.virgilio.it

real madrid juve 1Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Come scrive stadiosport.it

real madrid juve 1Pagina 1 | Dove vedere Real Madrid-Juve in tv? Sky o Prime Video, orario - Archiviata la sconfitta di Como, la squadra di Tudor fa visita ai blancos di Xabi Alonso: sarà Mbappé contro Yildiz al Bernabeu, le probabili scelte di formazione ... Secondo msn.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve 1