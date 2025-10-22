Real Madrid-Juve 1-0 le pagelle | Bellingham 7 appare nel momento decisivo Courtois 7 decisivo Di Gregorio 7
Al Santiago Bernabeu il Real Madrid la spunta 1-0 contro la Juventus grazie al gol di Bellingham ma i bianconeri escono a testa alta, anche con il rammarico di non aver pareggiato. I blancos. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
Argomenti simili trattati di recente
Champions League: Real Madrid-Juventus 1-0 e Atalanta-Slavia Praga 0-0. “Blancos” a punteggio pieno, Tudor e Juric sotto esame Tutti gli aggiornamenti su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/10/calcio-champions-league-girone-unico-terza-gi - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it
Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham - 0 oggi, mercoledì 22 ottobre, contro i bianconeri nella terza giornata della massima competizione europea grazie al gol di ... Lo riporta adnkronos.com
Diretta Tudor dopo Real Madrid-Juve: le interviste in tv e conferenza stampa - Le parole del tecnico bianconero al triplice fischio del match Champions League contro i Blancos: tutti gli aggiornamenti ... Riporta corrieredellosport.it