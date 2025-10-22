Real Madrid-Juve 1-0 le pagelle | Bellingham 7 appare nel momento decisivo Courtois 7 decisivo Di Gregorio 7

Ilmessaggero.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al Santiago Bernabeu il Real Madrid la spunta 1-0 contro la Juventus grazie al gol di Bellingham ma i bianconeri escono a testa alta, anche con il rammarico di non aver pareggiato. I blancos. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

real madrid juve 1 0 le pagelle bellingham 7 appare nel momento decisivo courtois 7 decisivo di gregorio 7

© Ilmessaggero.it - Real Madrid-Juve 1-0, le pagelle: Bellingham (7) appare nel momento decisivo, Courtois (7) decisivo, Di Gregorio (7)

Argomenti simili trattati di recente

real madrid juve 1Real Madrid-Juventus 1-0, risultato finale della partita di Champions League: decide Bellingham, gli highlights - Juventus di Champions League: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... Si legge su fanpage.it

real madrid juve 1Real Madrid-Juventus 1-0, super Di Gregorio non salva Tudor: decide Bellingham - 0 oggi, mercoledì 22 ottobre, contro i bianconeri nella terza giornata della massima competizione europea grazie al gol di ... Lo riporta adnkronos.com

real madrid juve 1Diretta Tudor dopo Real Madrid-Juve: le interviste in tv e conferenza stampa - Le parole del tecnico bianconero al triplice fischio del match Champions League contro i Blancos: tutti gli aggiornamenti ... Riporta corrieredellosport.it

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve 1