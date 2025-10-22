Real Madrid Juve 0-0 LIVE | miracolo di Di Gregorio!

Juventusnews24.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

di Andrea Bargione Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526. 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La  Juve   è chiamata a  risollevarsi, e il palcoscenico è quello della  Champions League: questa sera i bianconeri sono ospiti al Bernabeu del  Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due  pareggi  con Borussia Dortmund e Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

real madrid juve 0 0 live miracolo di di gregorio

© Juventusnews24.com - Real Madrid Juve 0-0 LIVE: miracolo di Di Gregorio!

Altre letture consigliate

real madrid juve 0LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Yildiz Ci Prova Subito - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it

real madrid juve 0Real Madrid-Juventus 0-0 - Cresce il pressing delle merengues - I tifosi della Juventus sono in coda al Bernabeu per entrare sugli spalti e stanno già intonando diversi cori. Scrive tuttojuve.com

real madrid juve 0Real Madrid-Juve 0-0 | Coreografia ?? per Lucas Vazquez. squillo Gatti | OneFootball - Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball a soli €9,99 al mese. Si legge su onefootball.com

Cerca Video su questo argomento: Real Madrid Juve 0