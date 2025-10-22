Real Madrid Juve 0-0 LIVE | miracolo di Di Gregorio!
di Andrea Bargione Real Madrid Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League 202526. 6 partite senza successi: 5 pareggi e 1 sconfitta, l’ultima, clamorosa, contro il Como. La Juve è chiamata a risollevarsi, e il palcoscenico è quello della Champions League: questa sera i bianconeri sono ospiti al Bernabeu del Real Madrid, per centrare il primo successo europeo di questa stagione dopo i due pareggi con Borussia Dortmund e Villarreal. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Real Madrid Juve 0-0 LIVE: sintesi e moviola. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altre letture consigliate
Arrivano parole chiare prima di Real Madrid-Juventus https://mdst.it/4nkMhSe #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook
Le dirigenze di Real Madrid e Juventus al completo per il pranzo Uefa di questo pomeriggio al ristorante Zalacaín di Madrid. Presente anche il presidente Florentino Perez. #Tuttosport #RealJuve #ChampionsLeague - X Vai su X
LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Yildiz Ci Prova Subito - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Da sport.virgilio.it
Real Madrid-Juventus 0-0 - Cresce il pressing delle merengues - I tifosi della Juventus sono in coda al Bernabeu per entrare sugli spalti e stanno già intonando diversi cori. Scrive tuttojuve.com
Real Madrid-Juve 0-0 | Coreografia ?? per Lucas Vazquez. squillo Gatti | OneFootball - Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball a soli €9,99 al mese. Si legge su onefootball.com