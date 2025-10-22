Real Madrid Juve 0-0 LIVE | Kalulu pericoloso!
Real Madrid Juve LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – fragorosa – contro il Como. La Juventus è chiamata a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: il Bernabeu. Questa sera i bianconeri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Leggi anche questi approfondimenti
Champions League: in campo Real Madrid-Juventus e Atalanta-Slavia Praga. Tudor e Juric sotto esame Cronaca testuale e aggiornamenti su Rainews.it - facebook.com Vai su Facebook
? @ChampionsLeague @realmadrid ? Madrid ? 21:00 CEST #RealJuve - X Vai su X
LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Yildiz Ci Prova Subito - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive
Real Madrid – Juventus LIVE e Diretta Streaming Champions League - Juventus in Diretta Tv e Streaming Live, 3° Giornata Champions League, Mercoledì 22 Ottobre ore 21:00. Come scrive stadiosport.it
Champions League, alle 21 Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juventus. Le formazioni - Leggi su Sky TG24 l'articolo Champions League, alle 21 Atalanta- Si legge su tg24.sky.it