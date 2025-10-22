Real Madrid Juve 0-0 LIVE | Diaz pericoloso!

Real Madrid Juve LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 3ª giornata di Champions League Sei gare senza vittorie: cinque pareggi e una sconfitta, l’ultima – fragorosa – contro il Como. La Juventus è chiamata a reagire, e lo scenario non potrebbe essere più prestigioso: il Bernabeu. Questa sera i bianconeri . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Real Madrid Juve 0-0 LIVE: Diaz pericoloso!

Altri contenuti sullo stesso argomento

Arrivano parole chiare prima di Real Madrid-Juventus https://mdst.it/4nkMhSe #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Le dirigenze di Real Madrid e Juventus al completo per il pranzo Uefa di questo pomeriggio al ristorante Zalacaín di Madrid. Presente anche il presidente Florentino Perez. #Tuttosport #RealJuve #ChampionsLeague - X Vai su X

LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Yildiz Ci Prova Subito - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

Real Madrid-Juventus 0-0 - Cresce il pressing delle merengues - I tifosi della Juventus sono in coda al Bernabeu per entrare sugli spalti e stanno già intonando diversi cori. Da tuttojuve.com

Real Madrid-Juve 0-0 | Coreografia ?? per Lucas Vazquez. squillo Gatti | OneFootball - Guarda tutta la Serie BKT live su OneFootball a soli €9,99 al mese. Come scrive onefootball.com