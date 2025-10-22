Real-Juventus | i bianconeri per ora tengono al Bernabeu Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

real juventus bianconeri tengonoJuve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Da msn.com

real juventus bianconeri tengonoReal Madrid-Juventus 0-0 - Squadre a riposo, match in equilibrio ma i bianconeri soffrono - 0 il risultato all'intervallo, buon avvio della Juventus che poi però subisce il pressing del Real Madrid in diverse occasioni. Scrive tuttojuve.com

real juventus bianconeri tengonoLa Juve e Cristiano Ronaldo dopo il Real: il durissimo articolo del New York Times fa il giro del mondo - I bianconeri tornano al Bernabeu e negli Stati Uniti si racconta quanto, ancora oggi, l'investimento sul fenomeno portoghese venga pagato dal club: "La scommessa che costa ancora cara" ... Si legge su msn.com

