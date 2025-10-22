Real-Juventus | grande parata di Di Gregorio su Mbappe Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Xml2.corriere.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

real juventus grande parata di di gregorio su mbappe160diretta 0 0160live atalanta slavia 0 0

© Xml2.corriere.it - Real-Juventus: grande parata di Di Gregorio su Mbappe Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Leggi anche questi approfondimenti

real juventus grande parataJuve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Lo riporta msn.com

real juventus grande parataLIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Bernabeu: Primo Tempo Senza Gol - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

real juventus grande parataReal Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Si legge su tuttosport.com

Cerca Video su questo argomento: Real Juventus Grande Parata