Real-Juventus | grande parata di Di Gregorio su Mbappe Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Real-Juventus: grande parata di Di Gregorio su Mbappe Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

Leggi anche questi approfondimenti

Arrivano parole chiare prima di Real Madrid-Juventus https://mdst.it/4nkMhSe #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid - Juventus Quei momenti lì - X Vai su X

Juve-Real Madrid, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Tudor in cerca di riscatto - La Juve vuole dimenticare il brutto ko di Como e ripartire dalla Champions per ritrovare certezze e stimoli. Lo riporta msn.com

LIVE Real Madrid-Juventus 0-0 Champions 2025/2026: Bernabeu: Primo Tempo Senza Gol - Juventus: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. Riporta sport.virgilio.it

Real Madrid-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Champions - I bianconeri di Tudor fanno visita ai blancos di Xabi Alonso nel terzo turno della fase campionato della competizione europea ... Si legge su tuttosport.com