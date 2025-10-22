Real-Juventus | Di Gregorio manda in angolo un tiro di Brahim Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

I bianconeri sono reduci dalla brutta sconfitta di Como, dall'altra parte gli spagnoli di Xabi Alonso in testa alla Liga e a punteggio pieno in Europa. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Real-Juventus: Di Gregorio manda in angolo un tiro di Brahim Diretta 0-0 Live Atalanta-Slavia 0-0

News recenti che potrebbero piacerti

Arrivano parole chiare prima di Real Madrid-Juventus https://mdst.it/4nkMhSe #SportMediaset - facebook.com Vai su Facebook

Real Madrid - Juventus Quei momenti lì - X Vai su X

Di Gregorio a Prime Video: «Il Real non ha bisogno di presentazioni, queste gare le sogni sin da bambino. Ai tifosi faccio una promessa stasera» - Di Gregorio a Prime Video: emozione per il Bernabeu, rispetto per Mbappé e compagni, ma la Juventus ci proverà con intensità stasera Una notte da sogno, un palcoscenico che ogni bambino desidera calca ... Scrive juventusnews24.com

Di Gregorio a Prime Video: "Giocare queste partite è un sogno. Real davvero forte, speriamo di fare gara di grande intensità e attenzione. Ce la metteremo tutta per vincere" - Michele Di Gregorio è stato intervistato da Prime Video prima della sfida del Bernabeu tra Real Madrid e Juventus. Come scrive tuttojuve.com

Real Madrid-Juventus, Di Gregorio a Sky: 'Troppo presto per parlare' - Juventus: "Per me è la prima volta qui, sicuramente è un sogno. Segnala ilbianconero.com