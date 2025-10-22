Re Carlo pregherà con il Papa nella Cappella Sistina | la prima volta dopo 500 anni di rottura con Roma

Una preghiera ecumenica nella Cappella Sistina segna un momento di svolta storica nei rapporti tra la Chiesa cattolica e la monarchia britannica. Re Carlo III e la regina consorte Camilla arriveranno a breve in Vaticano per una visita di Stato che rappresenta la prima volta, dalla scissione della Chiesa anglicana da Roma voluta da Enrico VIII nel 1534, che un monarca inglese pregherà insieme a un Pontefice nel cuore della cristianità. L’arrivo dei sovrani inglesi avverrà nel pomeriggio di oggi, ma gli appuntamenti più significativi si concentreranno nella giornata di domani. Il programma prevede un’udienza privata con Papa Leone XIV alle 11 nella Biblioteca vaticana, seguita da un incontro con il segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Parolin. 🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Re Carlo pregherà con il Papa nella Cappella Sistina: la prima volta dopo 500 anni di rottura con Roma

