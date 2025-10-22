Re Carlo III e Camilla a Roma per incontrare Papa Leone XIV Domani pregheranno insieme

Sono atterrati nella serata di oggi, 22 ottobre 2025, a Ciampino Re Carlo III e Camilla. Per i reali d'Inghilterra sarà una visita lampo in Vaticano ma densa di significato dal punto di vista ecumenico e all'insegna dell'ambiente, tema caro a Carlo III L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Re Carlo III e Camilla a Roma per incontrare Papa Leone XIV. Domani pregheranno insieme

