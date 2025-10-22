RC auto | in Toscana premio medio pari a 692,48 euro +2,1%

Arezo, 22 ottobre 2025 – Il premio medio per assicurare un'auto in Toscana ad agosto 2025 è stato pari a 692,48 euro, in aumento, secondo l'Osservatorio RC auto Facile.it -??Assicurazione.it*, del 2,1% su base annua. La Toscana conquista un triste primato: è la quinta regione d'Italia in cui l'assicurazione auto costa di più. «Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia», spiega Andrea Ghizzoni, Amministratore Delegato assicurazioni di Facile.it. «L'inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà». 🔗 Leggi su Lanazione.it

