Rc auto assicurare l’auto costa sempre di più in Lombardia | i costi provincia per provincia

Ilgiorno.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 22 ottobre 2024 – La corsa dell’ Rc  non si arresta: secondo l’Osservatorio di Facile.it,  in Lombradia, il  premio medio per assicurare un’auto  ad agosto 2025 è stato pari a 542,28 euro, in aumento  del 3,6% su base annua. Ma, nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno. “Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia”, ha spiegato Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

rc auto assicurare l8217auto costa sempre di pi249 in lombardia i costi provincia per provincia

© Ilgiorno.it - Rc auto, assicurare l’auto costa sempre di più in Lombardia: i costi provincia per provincia

Argomenti simili trattati di recente

rc auto assicurare l8217autoRc auto, assicurare l’auto costa sempre di più in Lombardia: i costi provincia per provincia - Nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui il premio costa meno. Secondo ilgiorno.it

rc auto assicurare l8217autoRc auto: la clausola “risparmio sul risarcimento diretto” è legittima? - Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Come scrive leggioggi.it

Rc Auto da paura, assicurare la propria macchina costa più di 600 euro. E gli aumenti non si fermano qui, nessuna Regione si salva - Il premio medio per assicurare un’auto in Italia ad agosto 2025 è stato pari a 645,58 euro, in aumento, secondo l’Osservatorio RC auto Facile. affaritaliani.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Rc Auto Assicurare L8217auto