Rc auto assicurare l’auto costa sempre di più in Lombardia | i costi provincia per provincia
Milano, 22 ottobre 2024 – La corsa dell’ Rc non si arresta: secondo l’Osservatorio di Facile.it, in Lombradia, il premio medio per assicurare un’auto ad agosto 2025 è stato pari a 542,28 euro, in aumento del 3,6% su base annua. Ma, nonostante l’incremento, la regione risulta essere la quinta area d’Italia in cui l’RC auto costa di meno. “Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno, i premi RC auto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia”, ha spiegato Andrea Ghizzoni, Managing Director assicurazioni di Facile.it. “L’inflazione, ancora ferma su livelli non trascurabili, sta avendo effetti negativi sulle tariffe, ma è presto per dire se si tratti di una tendenza che proseguirà”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Rc auto, assicurare l'auto costa sempre di più in Lombardia: i costi provincia per provincia
