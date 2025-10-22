Rc auto ancora aumenti in Toscana Il premio medio sfiora i 700 euro l’anno

Firenze, 22 ottobre 2025 - Sale ancora il prezzo dell'Rc auto in Toscana. Secondo l'osservatorio di Facile.it e Assicurazione.it, l'incremento è del 2,1% rispetto ad un anno fa. Niente a che vedere rispetto agli aumenti post Covid, ma comunque la crescita non si arresta. Il premio medio per assicurare l'auto nella regione supera i 692 euro (dato di agosto 2025) e per questo la Toscana si piazza quinta nella classifica delle regioni dove l'Rc auto cosa di più. “Dopo i primi segnali positivi registrati a inizio anno - spiega Andrea Ghizzoni, managing director assicurazioni di Facile.it - i premi Rc cauto sono tornati a salire, seppur non in tutta Italia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

