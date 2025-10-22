Ravello Lab ospite il direttore generale dell’Istituto Enciclopedia Italiana Treccani

Tempo di lettura: 3 minuti Turismi&Culture per la rigenerazione dei luoghi  è il tema della  ventesima edizione  di  RAVELLO LAB – Colloqui Internazionali, il forum europeo su cultura e sviluppo promosso dal  Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali,  Federculture  e  Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, in programma a Villa Rufolo di Ravello dal  23 al 25 ottobre. Si parte domani, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 15.30, con un primo momento di confronto affidato a un pool di addetti ai lavori, rappresentanti del mondo istituzionale e della cultura, chiamati, nella sessione inaugurale, a riflettere sul rapporto tra  turismo e cultura  nelle sue proiezioni contemporanee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

