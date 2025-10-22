Tempo di lettura: 3 minuti Turismi&Culture per la rigenerazione dei luoghi è il tema della ventesima edizione di RAVELLO LAB – Colloqui Internazionali, il forum europeo su cultura e sviluppo promosso dal Centro Universitario Europeo per i Beni Culturali, Federculture e Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, in programma a Villa Rufolo di Ravello dal 23 al 25 ottobre. Si parte domani, giovedì 23 ottobre 2025, alle ore 15.30, con un primo momento di confronto affidato a un pool di addetti ai lavori, rappresentanti del mondo istituzionale e della cultura, chiamati, nella sessione inaugurale, a riflettere sul rapporto tra turismo e cultura nelle sue proiezioni contemporanee. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ravello Lab, ospite il direttore generale dell’Istituto Enciclopedia Italiana Treccani