Rassegna Sorrisi e Canzoni i Salvatullo portano in scena AlgoRitmo

Baritoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 ottobre al teatro Abeliano di Bari, per la nuova stagione della rassegna di teatro, musica e cabaret “Sorrisi e Canzoni” organizzata dall’associazione culturale Echo Events diretta da Donato Sasso, sarà proposto lo spettacolo “AlgoRitmo (Lui e l’AI)” dei Salvatullo, coppia formata da. 🔗 Leggi su Baritoday.it

