Rapporto Omm | il ciclo idrico globale è sempre più instabile

di Ilaria Delli Carpini, Redazione ASviS, presieduta dal prof. Enrico Giovannini registrato al sito ASviS l’1 ottobre 2025 L’Organizzazione meteorologica mondiale (Omm) ha pubblicato il 18 settembre il Rapporto sullo stato delle risorse idriche globali 2024, che conferma un ciclo idrico (il continuo movimento dell’acqua tra oceani, atmosfera e terra) in rapido cambiamento. Mentre alcune aree del pianeta hanno registrato siccità estreme, altre sono state colpite da inondazioni devastanti, con conseguenze rilevanti su comunità, economie ed ecosistemi. Le risorse di uso diretto: fiumi, laghi e acque sotterranee. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

