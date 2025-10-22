Rapine sui treni della Linea 2 tra Pozzuoli e Bagnoli in due in carcere

Un 41enne e un 37enne sono stati arrestati dalla Polizia: sono accusati di due rapine aggravate a bordo dei treni della Metropolitana della Linea 2 di Napoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondisci con queste news

Ragazzino di 16 anni arrestato al parchetto: era scappato dalla comunità e ricercato per rapine sui treni https://ift.tt/0pkwOdQ - X Vai su X

Arrestato a Monza 16enne accusato di rapine sui treni: era scappato da una comunità. I poliziotti lo hanno notato nei pressi dei giardini della stazione. - facebook.com Vai su Facebook

Rapine sui treni della Linea 2 tra Pozzuoli e Bagnoli, in due in carcere - Un 41enne e un 37enne sono stati arrestati dalla Polizia: sono accusati di due rapine aggravate a bordo dei treni della Metropolitana della Linea 2 di ... Come scrive fanpage.it

Pozzuoli, due rapine aggravate a bordo di treni metropolitani: fermate 2 persone - In particolare, lo scorso 31 luglio, a bordo del treno metropolitano che collega Pozzuoli a Bagnoli, gli indagati avrebbero minacciato di picchiare un giovane ... Lo riporta msn.com

Rapine sui treni regionali, Polfer di Lecco arresta due minori - Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Lecco, su disposizione del gip del Tribunale per i Minorenni di Milano, hanno arrestato un 16enne di origine egiziana e un 17enne italiano, ritenuti ... Riporta ansa.it