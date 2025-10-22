Rapine a distributori con maschera Scream nel Napoletano | arrestati 2 banditi

La Polizia ha fermato due uomini di 34 e 30 anni, accusati di 11 colpi messi a segno a distributori tra Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Pomigliano. Usavano maschere ispirate al film “Scream” e un covo ad Acerra per nascondere armi e auto rubate. Sono accusati di aver messo a segno ben 11 rapine a distributori . 🔗 Leggi su 2anews.it

