La Polizia ha fermato due uomini di 34 e 30 anni, accusati di 11 colpi messi a segno a distributori tra Somma Vesuviana, Sant’Anastasia e Pomigliano. Usavano maschere ispirate al film “Scream” e un covo ad Acerra per nascondere armi e auto rubate. Sono accusati di aver messo a segno ben 11 rapine a distributori . 🔗 Leggi su 2anews.it

rapine a distributori con maschera scream nel napoletano arrestati 2 banditi

© 2anews.it - Rapine a distributori con maschera Scream nel Napoletano: arrestati 2 banditi

