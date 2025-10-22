Rapinatore e latitante si nascondeva in città | dove l' hanno trovato

Trentotoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Aveva scelto Trento come “sede” per la sua latitanza o comunque come tappa momentanea nella sua fuga ma, nelle scorse ore, dal rifugio che aveva trovato in città è stato portato niente meno che dietro le sbarre del carcere di Spini di Gardolo. Protagonista della vicenda uno straniero rintracciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Arrestato latitante a Lentini: si nascondeva in un covo con interfono - Un 35enne originario di Lentini, nel Siracusato, ricercato da circa un anno, è stato catturato dalla Polizia di Stato. Come scrive tg24.sky.it

Latitante arrestato a Lentini: si nascondeva in un appartamento con armi da guerra e videogiochi - Si nascondeva per sfuggire a una condanna di 9 anni. Scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Rapinatore Latitante Nascondeva Citt224