Rapinatore e latitante si nascondeva in città | dove l' hanno trovato
Aveva scelto Trento come “sede” per la sua latitanza o comunque come tappa momentanea nella sua fuga ma, nelle scorse ore, dal rifugio che aveva trovato in città è stato portato niente meno che dietro le sbarre del carcere di Spini di Gardolo. Protagonista della vicenda uno straniero rintracciato. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
