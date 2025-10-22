Rapinato della collana sulla pista da ballo si ribella e viene pestato di botte

Anconatoday.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

STAFFOLO - Rapinato della collana d’oro della cresima mentre balla in pista con gli amici. La vittima, 22 anni, di Cingoli, si trovava al chiosco del parco Europa quando si è sentito strattonare alle spalle e strappare la collana dal collo. Il monile, con tanto di ciondolo con crocifisso, aveva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

Immagine generica

