Rapinato della collana sulla pista da ballo si ribella e viene pestato di botte

STAFFOLO - Rapinato della collana d’oro della cresima mentre balla in pista con gli amici. La vittima, 22 anni, di Cingoli, si trovava al chiosco del parco Europa quando si è sentito strattonare alle spalle e strappare la collana dal collo. Il monile, con tanto di ciondolo con crocifisso, aveva. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

