Rapinano un'anziana scappano con l'auto e si schiantano contro un muro | tre arresti caccia a una donna in fuga

Tre uomini, di età compresa tra 26 e 55 anni, sono stati arrestati dalla polizia a Roma dopo un inseguimento di oltre dieci chilometri. Sono accusati di rapina impropria e resistenza a pubblico ufficiale: avvicinavano le vittime, soprattutto anziani, nei parcheggi dei supermercati con finte scuse per distrarle e rubare le borse. Una complice è ancora ricercata. 🔗 Leggi su Fanpage.it

