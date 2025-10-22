Rapina all’ufficio postale di Mascalucia | arrestato 35enne che prese in ostaggio il direttore
Il colpo e la fuga con 950 euro. Un episodio di violenza e paura si è consumato lo scorso 9 maggio all' ufficio postale di Mascalucia, in via Avvocato Vito Reina. Il 35enne Salvo Termini, originario di Aci Sant'Antonio, è stato arrestato dai carabinieri su disposizione del gip del tribunale di Catania, con l'accusa di rapina, lesioni personali aggravate e porto di armi od oggetti atti a offendere. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l'uomo avrebbe assaltato l'ufficio postale armato di taglierino, sorprendendo il direttore mentre si trovava nella sala aperta al pubblico.
