Rapid Vienna-Fiorentina Pioli | Giocare da squadra nelle difficoltà Siamo compatti su di noi falsità

Vienna, 22 ottobre 2025 – All’Allianz Stadion di Vienna la Fiorentina cerca contro il Rapid una giornata serena all’interno di un periodo molto complicato. “Abbiamo cominciato bene il girone di Conference e sarà importante far bene domani, ma il campionato è un’altra cosa. In campionato abbiamo tre partite importanti, ma ci penseremo siamo concentrati, ora siamo concentrati su domani”, dice il tecnico viola Stefano Pioli. Cosa manca a questa Fiorentina? “Per buoni tratti giochiamo da squadra, ma dobbiamo farlo anche nei momenti difficili, ma non ci siamo riusciti. Però siamo più compatti di quello che si dice”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

