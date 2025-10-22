Rapid Vienna-Fiorentina Pioli | Giocare da squadra nelle difficoltà Siamo compatti su di noi falsità
Vienna, 22 ottobre 2025 – All’Allianz Stadion di Vienna la Fiorentina cerca contro il Rapid una giornata serena all’interno di un periodo molto complicato. “Abbiamo cominciato bene il girone di Conference e sarà importante far bene domani, ma il campionato è un’altra cosa. In campionato abbiamo tre partite importanti, ma ci penseremo siamo concentrati, ora siamo concentrati su domani”, dice il tecnico viola Stefano Pioli. Cosa manca a questa Fiorentina? “Per buoni tratti giochiamo da squadra, ma dobbiamo farlo anche nei momenti difficili, ma non ci siamo riusciti. Però siamo più compatti di quello che si dice”. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Approfondisci con queste news
Quest'oggi la Fiorentina andrà a Vienna per la trasferta di domani sera contro il Rapid Vienna. Per questa partita di calcio infrasettimanale utilizzerà la compagnia aerea lituana KlasJet. L'incontro e' per uno dei match per la UEFA Conference League. Con che - facebook.com Vai su Facebook
Dal Viola Park: come sta #Gosens e le ultime verso il #Rapid Vienna ?@giovanni_zecchi - X Vai su X
Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli: “Giocare da squadra nelle difficoltà. Siamo compatti, su di noi falsità” - Vienna, 22 ottobre 2025 – All’Allianz Stadion di Vienna la Fiorentina cerca contro il Rapid una giornata serena all’interno di un periodo molto complicato. Lo riporta sport.quotidiano.net
Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League - Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League ... Riporta sport.sky.it
Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli: "La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato" - Fiorentina, Pioli: 'La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato' ... Lo riporta sport.sky.it