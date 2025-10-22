Rapid Vienna Fiorentina, Pioli carica la squadra: «Serve una reazione, metterò in campo chi è pronto». Le parole del tecnico alla vigilia Alla vigilia della sfida di Conference League tra Rapid Vienna e Fiorentina, Stefano Pioli è intervenuto in conferenza stampa per presentare una partita che potrebbe rappresentare un punto di svolta per i viola, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Rapid Vienna Fiorentina, Pioli: «Bisogna pensare solamente al campo. Sono certo che usciremo fuori dal momento difficile. Sul mio futuro dico che…»