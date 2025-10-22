La Fiorentina fa visita al Rapid Vienna all’Allianz Stadion per la seconda partita del girone unico di UEFA Conference League e spera di trovare un successo per dimenticare gli ultimi risultati negativi e uscire dalla crisi. La Viola è infatti ultima in campionato insieme a Pisa e Genoa con 3 punti e sta incontrando tantissime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Viola favorita al Weststadion