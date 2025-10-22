Rapid Vienna-Fiorentina Conference League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiorentina fa visita al Rapid Vienna all’Allianz Stadion per la seconda partita del girone unico di UEFA Conference League e spera di trovare un successo per dimenticare gli ultimi risultati negativi e uscire dalla crisi. La Viola è infatti ultima in campionato insieme a Pisa e Genoa con 3 punti e sta incontrando tantissime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

rapid vienna fiorentina conference league 23 10 2025 ore 18 45 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Rapid Vienna-Fiorentina (Conference League, 23-10-2025 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici

Approfondisci con queste news

rapid vienna fiorentina conferenceRapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv - 2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 29 Fortini, 27 Ndour, 8 Mandragora, 7 Sohm, 65 Parisi; 9 Dzeko, 91 Piccoli. Secondo lanazione.it

rapid vienna fiorentina conferenceRapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League - Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League ... Lo riporta sport.sky.it

rapid vienna fiorentina conferenceRapid Vienna-Fiorentina, Pioli: "La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato" - Fiorentina, Pioli: 'La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato' ... Segnala sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Rapid Vienna Fiorentina Conference