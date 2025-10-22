Rapid Vienna-Fiorentina Conference League 23-10-2025 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici
La Fiorentina fa visita al Rapid Vienna all’Allianz Stadion per la seconda partita del girone unico di UEFA Conference League e spera di trovare un successo per dimenticare gli ultimi risultati negativi e uscire dalla crisi. La Viola è infatti ultima in campionato insieme a Pisa e Genoa con 3 punti e sta incontrando tantissime . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Approfondisci con queste news
Le ultimissime sulle probabili formazioni di $RapidVienna- $Fiorentina - X Vai su X
Quest'oggi la Fiorentina andrà a Vienna per la trasferta di domani sera contro il Rapid Vienna. Per questa partita di calcio infrasettimanale utilizzerà la compagnia aerea lituana KlasJet. L'incontro e' per uno dei match per la UEFA Conference League. Con che - facebook.com Vai su Facebook
Rapid Vienna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vederla in tv - 2): 43 De Gea; 15 Comuzzo, 18 Marí, 26 Viti; 29 Fortini, 27 Ndour, 8 Mandragora, 7 Sohm, 65 Parisi; 9 Dzeko, 91 Piccoli. Secondo lanazione.it
Rapid Vienna-Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League - Fiorentina, le probabili formazioni della partita di Conference League ... Lo riporta sport.sky.it
Rapid Vienna-Fiorentina, Pioli: "La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato" - Fiorentina, Pioli: 'La squadra è compatta, usciremo da periodo delicato' ... Segnala sport.sky.it