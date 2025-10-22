Rap poesia e narrazione | Kae Tempest live a Bologna

Il 26 ottobre Kae Tempest all'Estragon. Apertura porte 19, inizio evento 21. Artista britannico di fama internazionale, è conosciuto per la sua capacità di unire rap, poesia e narrazione in un mix potente e coinvolgente. Con quattro album acclamati dalla critica, tra cui il recente "Self Titled". 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

