RanucciPiantedosi | non adombrare colpe
15.12 "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del governo offende la verità e le Istituzioni, con scarso senso dello Stato". Così il ministro dell'Interno Piantedosi in un'informativa alla Camera sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. "Il lavoro delle forze di polizia prosegue con intensità per assicurare rapidamente alla giustizia i responsabili dell'attentato",afferma. E aggiunge: in 5 anni 718 episodi di intimidazioni ai giornalisti, il picco nel 2021. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Ranucci: Piantedosi, offensivo adombrare colpe del governo - "Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stato". Da tuttosport.com
Attentato Ranucci, Piantedosi: Offensivo adombrare colpe al Governo - it è un servizio gratuito pensato per offrirti notizie, intrattenimento culturale e dirette di qualità. Lo riporta la7.it
Attentato Ranucci, Piantedosi: Offensivo adombrare colpe al Governo – Il video - (Agenzia Vista) Roma, 22 ottobre 2025 “Chi utilizza questo grave atto intimidatorio per adombrare una qualche responsabilità del Governo offende la verità e le istituzioni, con scarso senso dello Stat ... Lo riporta msn.com