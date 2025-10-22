Ranucci il fango e l' idea sbagliata di libera stampa

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, temo si stia montando la testa oltre il suo già elevato livello di ego. Ieri, parlando in pubblico, si è lasciato andare a dire: "Abbiamo in Italia un editore come Angelucci i cui giornali si sono prestati alla delegittimazione del sottoscritto". Essendo io il direttore di uno di quei giornali ed essendo quindi Angelucci il mio editore posso in verità e coscienza tranquillizzare il collega: non sono e non mi sento nonostante le sue insinuazioni il mandante della banda di mafiosi probabilmente albanesi che gli hanno fatto saltare in aria la macchina davanti al cancello di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

