Ranucci il fango e l' idea sbagliata di libera stampa
Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, temo si stia montando la testa oltre il suo già elevato livello di ego. Ieri, parlando in pubblico, si è lasciato andare a dire: "Abbiamo in Italia un editore come Angelucci i cui giornali si sono prestati alla delegittimazione del sottoscritto". Essendo io il direttore di uno di quei giornali ed essendo quindi Angelucci il mio editore posso in verità e coscienza tranquillizzare il collega: non sono e non mi sento nonostante le sue insinuazioni il mandante della banda di mafiosi probabilmente albanesi che gli hanno fatto saltare in aria la macchina davanti al cancello di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altre letture consigliate
Quando la macchina del fango affina la propria strategia, stigmatizzando, calunniando, screditando con totale impunità, si spalancano le porte della violenza e del terrore. Solidarietà con @SigfridoRanucci! - X Vai su X
Stanotte qualcuno ha provato a far saltare in aria Sigfrido Ranucci, e con lui l’auto di sua figlia. Non è un gesto isolato, ma il punto più buio di una lunga discesa fatta di fango, intimidazioni e delegittimazioni. Per anni, un giornalista che ha semplicemente fatto - facebook.com Vai su Facebook
Attentato a Ranucci, Schlein: "Con estrema destra libertà in pericolo", Meloni: "Vergognati" - Ranucci: "Avrebbero potuto uccidere mia figlia" "Mia figlia è passata davanti alla mia auto pochi minuti prima dell'esplosione, avrebbero potuto ammazzare una persona, avrebbero potuto ammazzare mia f ... Da msn.com