Ranucci il fango e l' idea sbagliata di libera stampa

Ilgiornale.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sigfrido Ranucci, conduttore di Report, temo si stia montando la testa oltre il suo già elevato livello di ego. Ieri, parlando in pubblico, si è lasciato andare a dire: "Abbiamo in Italia un editore come Angelucci i cui giornali si sono prestati alla delegittimazione del sottoscritto". Essendo io il direttore di uno di quei giornali ed essendo quindi Angelucci il mio editore posso in verità e coscienza tranquillizzare il collega: non sono e non mi sento nonostante le sue insinuazioni il mandante della banda di mafiosi probabilmente albanesi che gli hanno fatto saltare in aria la macchina davanti al cancello di casa. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

