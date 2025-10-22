Ranucci colpo di scena alla manifestazione | Conte resta di sasso

Tvzap.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Personaggi tv. – Roma, una piazza simbolo della democrazia e delle sue contraddizioni. In una domenica di pioggia, piazza Santi Apostoli si è trasformata in un palcoscenico dove si è gridato “libertà di stampa”, ma anche dove si è consumato l’ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione. L’occasione: la manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle in solidarietà con Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato che ha distrutto due auto davanti alla sua abitazione. . L’iniziativa era stata annunciata come un presidio aperto, senza simboli di partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it

ranucci colpo di scena alla manifestazione conte resta di sasso

© Tvzap.it - Ranucci, colpo di scena alla manifestazione: “Conte resta di sasso”

Scopri altri approfondimenti

ranucci colpo scena manifestazioneRanucci, colpo di scena: capigruppo Fdi alla manifestazione M5s. Il conduttore in Ue lancia l'appello: "Slegare la Rai dalla politica" - Il giornalista denuncia l’intreccio tra politica e informazione in Italia, mentre da Bruxelles arriva la solidarietà dopo l’attentato intimidatorio ... affaritaliani.it scrive

ranucci colpo scena manifestazioneRanucci chiude la manifestazione M5s dopo l’attentato: “Se il tentativo era zittirci, hanno sbagliato obiettivo. Travaglio: “Basta querele temerarie”. Dibattito anche a ... - “Io non so chi ha messo quell’ordigno davanti alla mia casa ma se il tentativo era quello di zittire me e la mia squadra, ha sbagliato obiettivo“, ha detto Sigfrido Ranucci dal palco della manifestazi ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

ranucci colpo scena manifestazioneA Roma al via la manifestazione M5s per Ranucci “Viva la stampa libera”. Anche a Strasburgo dibattito sull’attentato - È iniziata in piazza Santi Apostoli a Roma la manifestazione organizzata dal Movimento 5 stelle a favore della libertà di stampa e di Sigfrido Ranucci, vittima di un attentato giovedì sera. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Colpo Scena Manifestazione