Ranucci colpo di scena alla manifestazione | Conte resta di sasso

Personaggi tv. – Roma, una piazza simbolo della democrazia e delle sue contraddizioni. In una domenica di pioggia, piazza Santi Apostoli si è trasformata in un palcoscenico dove si è gridato “libertà di stampa”, ma anche dove si è consumato l’ennesimo scontro tra maggioranza e opposizione. L’occasione: la manifestazione promossa dal Movimento 5 Stelle in solidarietà con Sigfrido Ranucci, dopo l’attentato che ha distrutto due auto davanti alla sua abitazione. . L’iniziativa era stata annunciata come un presidio aperto, senza simboli di partito. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Ranucci, colpo di scena alla manifestazione: “Conte resta di sasso”

