Ranucci | Boccia ' difenderlo è difesa libertà stampa si ritirino querele'
Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Oggi difendere Sigfrido Ranucci significa difendere la Costituzione e la libertà di stampa, perché un ordigno esploso contro un giornalista non è solo un atto di violenza: è un messaggio di paura rivolto a tutti noi. È un avvertimento contro chi osa raccontare i fatti, indagare, cercare la verità. E quando la verità e chi la racconta diventano un bersaglio è la democrazia stessa a essere sotto tiro. Da anni assistiamo a una campagna sistematica di discredito contro chi fa informazione libera". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto nel dibattito sull'informativa del ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche questi approfondimenti
Ci vediamo oggi alle 17:30 in piazza Santi Apostoli, per sostenere Sigfrido Ranucci e la stampa libera. Ora non servono i comunicati di solidarietà. Ritirate le querele! ECCO UN ELENCO PARZIALE DEL TENTATIVO DI DELEGITTIMAZIONE DI RANUCCI - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci: Boccia, 'difenderlo è difesa libertà stampa, si ritirino querele' - “Oggi difendere Sigfrido Ranucci significa difendere la Costituzione e la libertà di stampa, perché un ordigno esploso ... Si legge su iltempo.it