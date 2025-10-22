Ranucci | Boccia ' difenderlo è difesa libertà stampa si ritirino querele'

Iltempo.it | 22 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Oggi difendere Sigfrido Ranucci significa difendere la Costituzione e la libertà di stampa, perché un ordigno esploso contro un giornalista non è solo un atto di violenza: è un messaggio di paura rivolto a tutti noi. È un avvertimento contro chi osa raccontare i fatti, indagare, cercare la verità. E quando la verità e chi la racconta diventano un bersaglio è la democrazia stessa a essere sotto tiro. Da anni assistiamo a una campagna sistematica di discredito contro chi fa informazione libera". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto nel dibattito sull'informativa del ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

ranucci boccia difenderlo 232 difesa libert224 stampa si ritirino querele

© Iltempo.it - Ranucci: Boccia, 'difenderlo è difesa libertà stampa, si ritirino querele'

Leggi anche questi approfondimenti

ranucci boccia difenderlo 232Ranucci: Boccia, 'difenderlo &#232; difesa libertà stampa, si ritirino querele' - “Oggi difendere Sigfrido Ranucci significa difendere la Costituzione e la libertà di stampa, perché un ordigno esploso ... Si legge su iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Ranucci Boccia Difenderlo 232