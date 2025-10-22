Roma, 22 ott. (Adnkronos) - “Oggi difendere Sigfrido Ranucci significa difendere la Costituzione e la libertà di stampa, perché un ordigno esploso contro un giornalista non è solo un atto di violenza: è un messaggio di paura rivolto a tutti noi. È un avvertimento contro chi osa raccontare i fatti, indagare, cercare la verità. E quando la verità e chi la racconta diventano un bersaglio è la democrazia stessa a essere sotto tiro. Da anni assistiamo a una campagna sistematica di discredito contro chi fa informazione libera". Così il presidente dei senatori del Pd Francesco Boccia intervenuto nel dibattito sull'informativa del ministro Piantedosi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci: Boccia, 'difenderlo è difesa libertà stampa, si ritirino querele'