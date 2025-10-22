Ranucci | Altro che ritiro delle querele me ne sono arrivate altre tre

Le parole del giornalista. All’indomani della manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, organizzata dal Movimento 5 Stelle in segno di solidarietà con Sigfrido Ranucci e alla quale hanno preso parte anche esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, il conduttore e ideatore di Report commenta con sorpresa gli sviluppi successivi all’attentato subito giovedì scorso davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, tra Roma e Torvajanica. «Altro che ritiro delle querele: me ne sono arrivate altre tre», ha dichiarato Ranucci al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com

