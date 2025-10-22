Ranucci | Altro che ritiro delle querele me ne sono arrivate altre tre
Le parole del giornalista. All’indomani della manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, organizzata dal Movimento 5 Stelle in segno di solidarietà con Sigfrido Ranucci e alla quale hanno preso parte anche esponenti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Partito Democratico e Alleanza Verdi Sinistra, il conduttore e ideatore di Report commenta con sorpresa gli sviluppi successivi all’attentato subito giovedì scorso davanti alla sua abitazione di Campo Ascolano, tra Roma e Torvajanica. «Altro che ritiro delle querele: me ne sono arrivate altre tre», ha dichiarato Ranucci al Corriere della Sera. 🔗 Leggi su 361magazine.com
Argomenti simili trattati di recente
Un conto è essere giustamente solidali con Ranucci per il vile attentato subito, altro è promuovere, come fa Travaglio, qualificandola "legge Ranucci", una norma strampalata che, solo per i giornalisti, introduca una lite temeraria sui generis, per cui chi fa caus - X Vai su X
Un altro pensiero affettuoso va a Sigfrido Ranucci”, dice Carlo Conti, "che come avete sentito dai telegiornali è stato vittima di un vero e proprio attentato. E allora, mandiamo un messaggio affettuosissimo, anche dalla parte del varietà e dell'intrattenimento dell - facebook.com Vai su Facebook
Ranucci: «Altro che ritiro delle querele, me ne sono arrivate altre tre» - All’indomani della manifestazione in piazza Santi Apostoli a Roma, organizzata dal Movimento in segno di solidarietà con Sigfrido Ranucci ... Secondo 361magazine.com
Caso Ranucci, Elly Schlein non si accontenta: arriva la richiesta - Per il caso Ranucci, Elly Schlein ha ancora qualche richiesta da fare: ecco le dichiarazioni della segretaria del Partito Democratico. Secondo newsmondo.it
Sit-in di solidarietà dopo l'attentato, Ranucci: "Querele da tutta FdI, si lavora con difficoltà" - Blitz di Donzelli, Bignami e Malan: “Qui per la libertà di stampa” ... Riporta lastampa.it