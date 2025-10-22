Ranking UEFA l’Inter scala la classifica ma si attendono Bayern e Real Madrid La posizione dei nerazzurri

di Lorenzo Vezzaro Ranking UEFA: grazie alla terza vittoria consecutiva di Champions League, l’Inter di Cristian Chivu sta scalando le posizioni della classifica. La formazione nerazzurra continua a macinare risultati e punti anche fuori dal campo. Il successo contro l’Union Saint-Gilloise ha permesso all’ Inter di salire ulteriormente nel ranking UEFA, consolidando una posizione di prestigio tra le grandi d’Europa. La squadra guidata da Cristian Chivu, tecnico rumeno alla sua prima stagione in panchina a San Siro, ha finora ottenuto solo vittorie nella fase a gironi della Champions League, senza subire nemmeno una rete. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Ranking UEFA, l’Inter scala la classifica, ma si attendono Bayern e Real Madrid. La posizione dei nerazzurri

Altre letture consigliate

Ranking Uefa per club: la classifica aggiornata della stagione 2025/2026, #Inter al secondo posto #SkySport #SkyUCL #UCL #ChampionsLeague - X Vai su X

La Superlega rientra dalla finestra: trovato l’accordo con la Uefa, ovviamente sui soldi (com’è ovvio che sia) Il Corsera: Superlega e Uefa si sono incontrate più volte per una nuova Champions: 36 squadre, due gironi da 18, le prime 8 del ranking direttamente - facebook.com Vai su Facebook

Ranking UEFA - Come si calcolano i coefficienti dei club - Notizie - Il testo che segue è stato estratto dall'Allegato D del regolamento ufficiale della UEFA Champions League, e compare nello stesso punto del regolamento ufficiale della UEFA Europa League e del ... Secondo it.uefa.com

Il Ranking Uefa ci premia: Italia, sempre più verso la quinta squadra in Champions - La quarta coppa in gioco, quella del ranking Uefa, non è un dettaglio insignificante per un movimento in discreta difficoltà come quello italiano. Si legge su gazzetta.it

Ranking Uefa, come cambia la classifica: la posizione della Juve - L'UEFA ha aggiornato la classifica del Ranking dopo la prima semifinale di Champions League tra Psg e Borussia Dortmund. Da tuttosport.com