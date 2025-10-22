Ranking UEFA la Serie A torna a fare i calcoli per il posto extra in Champions | dopo l’exploit del 2024 quest’anno la missione si è complicata
Ranking UEFA, la Serie A torna a fare i calcoli per il posto extra in Champions: tutti gli aggiornamenti. Dopo lo straordinario exploit della stagione 20232024, che ha permesso all’Italia di portare una quinta squadra – il Bologna – nell’attuale Champions League, per la Serie A è di nuovo tempo di fare i calcoli. L’obiettivo è confermarsi ai vertici del Ranking UEFA per ottenere un altro posto extra nella massima competizione europea. Quest’anno, però, i club italiani non sono riusciti a ripetere l’impresa. La Serie A è rappresentata dalle “classiche” quattro squadre, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, e dovrà lottare con le unghie e con i denti per provare a scalare le posizioni e tornare a sognare il bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Altri contenuti sullo stesso argomento
Ranking UEFA, corsa al quinto posto in @ChampionsLeague: Italia ancora 8ª - X Vai su X
La Superlega rientra dalla finestra: trovato l’accordo con la Uefa, ovviamente sui soldi (com’è ovvio che sia) Il Corsera: Superlega e Uefa si sono incontrate più volte per una nuova Champions: 36 squadre, due gironi da 18, le prime 8 del ranking direttamente Vai su Facebook
Ranking UEFA, Italia solo ottava: il sogno del quinto posto Champions si allontana? Tutti i dettagli - Come funzionale il meccanismo e i dettagli Dopo l’exploit della stagione 2023/2024, che aveva permesso all’Italia di portare in ... Da calcionews24.com
Ranking UEFA per il 5° posto in Champions, l'Italia avanza di due posizioni - Terminate le partite del mercoledì della Fase Campionato di Champions League, si aggiorna anche la graduatoria del Ranking UEFA stagionale per. Lo riporta tuttomercatoweb.com
Ranking UEFA - Come si calcolano i coefficienti nazioni per cinque anni - Notizie - I coefficienti dei club per federazioni si basano sui risultati ottenuti dai club appartenenti a quella federazione nelle ultime cinque stagioni di UEFA Champions League e UEFA Europa League. Lo riporta it.uefa.com