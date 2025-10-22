Ranking UEFA la Serie A torna a fare i calcoli per il posto extra in Champions | dopo l’exploit del 2024 quest’anno la missione si è complicata

Ranking UEFA, la Serie A torna a fare i calcoli per il posto extra in Champions: tutti gli aggiornamenti. Dopo lo straordinario exploit della stagione 20232024, che ha permesso all’Italia di portare una quinta squadra – il Bologna – nell’attuale Champions League, per la Serie A è di nuovo tempo di fare i calcoli. L’obiettivo è confermarsi ai vertici del Ranking UEFA per ottenere un altro posto extra nella massima competizione europea. Quest’anno, però, i club italiani non sono riusciti a ripetere l’impresa. La Serie A è rappresentata dalle “classiche” quattro squadre, Inter, Napoli, Atalanta e Juventus, e dovrà lottare con le unghie e con i denti per provare a scalare le posizioni e tornare a sognare il bonus. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

